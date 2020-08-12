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Агент 024

Российский телеведущий напал на мигранта из Кыргызстана

Российский телеведущий Артур Цветков напал на кыргызстанца, который работает в точке общепита в Москве. Видео инцидента распространяют в социальных сетях.

Уточняется, что инцидент произошел вчера. Ведущий зашел в заведение со спущенной на подбородок маской. На замечание надеть ее правильно, среагировал агрессивно, стал грубить и нападать на работника.

Артур Цветков вызвал полицию и написал заявление, которое сотрудники правоохранительных органов Москвы приняли.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/162317/
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