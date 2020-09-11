11:34
USD 79.06
EUR 93.54
RUB 1.05
Общество

Телеведущий Артур Цветков намерен взыскать с Ассоль Молдокматовой $1 миллион

Российский ведущий и шоумен Артур Цветков намерен взыскать с Ассоль Молдокматовой $1 миллион. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

Читайте по теме
Телеведущий Артур Цветков извинился перед мигрантом из Кыргызстана

По его словам, конфликт с сотрудником общепита из Кыргызстана подхватила Ассоль Молдокматова и назвала Артура Цветкова «нацистом».

«Видимо, она не знала значения этого слова. Тем не менее женщина осознанно натравила на меня добрую часть братского кыргызского народа, преподнеся конфликт, который мы разрешили сразу же, в таком свете, что я по сей день не встречаю ни единого утра без пожеланий смерти», — написал он.

Я буду добиваться публичного опровержения и компенсации морального вреда в размере $1 миллиона.

Артур Цветков

«Исходя из вышеизложенного и показывая пример будущим провокаторам, я намерен привлечь к ответственности причастных за разжигание межнациональной ненависти и бессонные ночи моей семьи», — подчеркнул Артур Цветков.

Напомним, что российский телеведущий Артур Цветков напал на кыргызстанца, который работает в точке общепита в Москве. Видео инцидента распространили в соцсетях. Ведущий зашел в заведение общепита со спущенной на подбородок маской. На замечание надеть ее среагировал агрессивно, стал грубить и нападать на работника. Артур Цветков вызвал полицию и написал заявление, которое сотрудники правоохранительных органов столицы РФ приняли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я буду добиваться публичного опровержения и компенсации морального вреда в размере 1 миллиона долларов. Друзья, как вы знаете, недавно в моей жизни произошёл неприятный инцидент, суть которого была исчерпана в считаные часы, однако поднятая волна продолжает проявляться до сих пор. И причина этого только в одном: третьи лица хайпуют, подвергая мою жизнь и жизни моей семьи опасности. ⠀ В августе у меня случился конфликт с работником общепита из дружественной Киргизии, который мы оперативно уладили, пожав друг другу руки. Но третьим лицам обязательно надо проехаться и хайпануть на том, что их не касается абсолютно. К сожалению, я невольно стал объектом внимания такого типа людей и теперь вынужден передвигаться с охраной и постоянно оборачиваться в толпе, ведь моей жизни ежедневно угрожают, а что ещё хуже, угрозы поступают в адрес моей семьи и близких людей. ⠀ Дело в том, что этот конфликт с сотрудником общепита подхватила одна известная в своём регионе ведущая, назвав меня нацистом. в Вышеупомянутая @assol_moldokmatova видимо, не знала значения этого слова. Тем не менее, женщина осознанно натравила на меня добрую часть братского киргизского народа, преподнеся конфликт, который мы разрешили сразу же, в таком свете, что я по сей день не встречаю ни единого утра без пожеланий смерти. ⠀ Исходя из вышеизложенного и показывая пример будущим провокаторам, я намерен привлечь к ответственности причастных за разжигание межнациональной ненависти и бессонные ночи моей семьи. ⠀ Я активно взаимодействую с молодёжью и считаю своим долгом подавать пример и бороться за справедливость. Поэтому передаю это дело в руки профессиональных юристов во главе с @advokat_elmurzaev и буду вместе с ними отстаивать законность и необходимость нести ответственность за свои призывы и действия в публичном пространстве. #vjarchi #кибербуллинг #конфликт #закон #справедливость #правда

Публикация от Vj Archiе | Артур Цветков (@vjarchi)

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164824/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Более полумиллиона кыргызстанцев получили помощь от «Штаба добра»
Ассоль Молдокматова обратилась в ГКНБ с заявлением на журналиста
Ассоль Молдокматова обратилась к Путину. Комментарий пресс-секретаря главы КР
Рамзан Кадыров подарил Ассоль Молдокматовой бриллианты. Ведущая похвасталась
Ассоль Молдокматова снова организовала концерт на балконе. Соседи недовольны
Давно пора принять Аскара Акаева в Кыргызстан, считает Ассоль Молдокматова
Ассоль Молдокматованын айкелин Бишкекке орнотуу сунушталды
В Бишкеке открылась выставка одежды, созданной по мотивам произведений Айтматова
Ассоль Молдокматованын уулу үйлөнөт
Насилие, побои, унижение. О чем написали Ассоль Молдокматовой жертвы ала качуу
Популярные новости
Азиз Суракматов объяснил, почему в&nbsp;Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19 Азиз Суракматов объяснил, почему в Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19
Поборы в&nbsp;школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются Поборы в школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются
Выборы-2020. Возле суда митингуют сторонники партии &laquo;Бутун Кыргызстан&raquo; Выборы-2020. Возле суда митингуют сторонники партии «Бутун Кыргызстан»
Поборы в&nbsp;школах. Родители гимназии &#8470;&nbsp;70&nbsp;заступились за&nbsp;директора и&nbsp;учителя Поборы в школах. Родители гимназии № 70 заступились за директора и учителя
Бизнес
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
Более 500 арендаторов Vefa Center в&nbsp;Бишкеке могут остаться без работы Более 500 арендаторов Vefa Center в Бишкеке могут остаться без работы
Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi
Учеба и&nbsp;общение в&nbsp;одном пакете: хранение файлов, анлим на&nbsp;соцсети и&nbsp;образование! Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов, анлим на соцсети и образование!
11 сентября, пятница
11:32
Пациентов с коронавирусом в будние дни регистрируется больше, чем в выходные Пациентов с коронавирусом в будние дни регистрируется б...
11:31
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 28 миллионов человек
11:29
Телеведущий Артур Цветков намерен взыскать с Ассоль Молдокматовой $1 миллион
11:25
В Кыргызстане еще у трех медиков выявили коронавирус
11:19
В КР выявили 77 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 761