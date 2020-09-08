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Общество

На проектирование нового ипподрома «Ак-Кула» потратят 19 миллионов сомов

На проектирование нового ипподрома «Ак-Кула» мэрия Бишкека потратит 18 миллионов 916 тысяч 112 сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило управление капитального строительства столичного муниципалитета.

Отмечается, что рабочий проект должен отвечать всем требованиям для проведения международных соревнований по олимпийским видам конного спорта.

В архитектурном, в том числе цветовом, решении объекта должны быть использованы декоративные элементы действующего ипподрома «Ак-Кула».

Напомним, что ипподром построен в 1947 году по авторскому проекту заслуженного архитектора Кыргызстана Владимира Нусова.

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Институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, обследовав в ноябре 2019-го территорию, дал техническое заключение о том, что здание ипподрома не отвечает требованиям норм и является несейсмостойким, сильно уязвимым и аварийным, по этой причине эксплуатация данного объекта не допускается.

В начале сентября 2020 года на основании заключения института и межведомственной комиссии правительство приняло постановление о признании здания ипподрома «Ак-Кула» утратившим статус памятника архитектуры республиканского значения, а также о сносе и строительстве нового комплекса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164498/
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