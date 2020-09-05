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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мучение, а не учение. Родители просят вернуть детей в школы

Учебный год в Кыргызстане начался в дистанционном режиме для большинства школьников. В учебные заведения ходят только первоклассники. Остальные грызут гранит науки за экранами телевизоров, компьютеров и смартфонов.

Министерство образования и науки все лето рапортовало о подготовке к дистанционному формату, но фактически ученики, родители и учителя уже недовольны процессом.

Родители резонно интересуются, учитывал ли кто-нибудь влияние постоянного контакта с экранами на зрение школьников. И отмечают, что у детей уже появились с этим проблемы.

Многие пользователи недоумевают, почему агитацию и выборы проводить разрешили, а обучение в школах — нет. Большинство считает, что в учебные заведения закрыли доступ школьникам как раз из-за голосования. В них располагаются избирательные участки.

Серьезным препятствием для обучения онлайн стало качество интернет-связи. После массового подключения школяров сеть периодически рвется, скорость соединения падает. Как в таких условиях учиться, родители не понимают. Как и то, как детям заниматься, если периодически энергетики отключают свет.

Многие родители считают, что при дистанционном образовании качество полученных знаний намного ниже. В том числе и потому, что ребенок зачастую остается один на один с гаджетом. Был ли он на уроке или просто включил программу, проконтролировать сложно. Ведь работу никто не отменял. В Сети уже появились услуги сопровождения дистанционного образования детей для занятых родителей. А кто-то уже ищет репетиторов.

Все больше родителей просит открыть школы, вузы и детские сады.

Министерство образования обнадеживает, что при улучшении эпидемиологической ситуации в стране возможен возврат к традиционной форме обучения. А тем временем на октябрь-ноябрь прогнозируется вторая волна. Значит, дети, родители, учителя так и продолжат мучиться дистанционно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164163/
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