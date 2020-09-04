Потерявшие работу из-за пандемии могут получить пособие. Куда обращаться?

Для получения пособия граждане, потерявшие работу из-за пандемии COVID-19, должны обратиться в службы занятости по месту жительства. Об этом 24.kg сообщила главный специалист управления содействия занятости Минтруда и соцразвития Асель Кемелова.

По ее словам, размер пособия составляет 900 сомов в месяц. Оно выплачивается в течение полугода с момента обращения.

«Пособие получат только те безработные, у которых есть отчисления в Соцфонд не менее трех месяцев (суммарно) до даты введения режима ЧС или ЧП за последний год перед обращением», — отметила Асель Кемелова.