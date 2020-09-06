Афиша Бишкека на неделю: выставки, лекция и Неделя комуза

15 августа — 15 сентября. Онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»

Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов. Подробнее

Выставку можно посетить по ссылке.

23 августа — 20 сентября. Экспериментальная выставка

Вас ожидают работы в стиле графики, в технике литографии, линографии и Resin Art начинающей художницы и ремесленницы Юлии Черкашиной.

Кафе Chicken Star, 11.00.

5-15 сентября. Выставка Николая Жестовского «Путешествие»

Николай Жестовский пишет картины в жанре стимпанк. Телефон для регистрации 0707189497.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

7-13 сентября. Неделя комуза

В программе воспоминания великих комузистов, научно-практическая конференция с участием музыкантов, онлайн-концерт «Таңшы комуз» и видеоуроки.

Телеканал «Маданият.Тарых.Тил», страница Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики в Facebook.

8 сентября. Лекция «Кыргызская теория элит»

Какова кыргызская теория элит, кто считался элитой, как они выявлялись, воспитывались, рождались, узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.



11 сентября. Jazz Jam Session

Играют Виола и Алижан Бабаджановы, Дмитрий Соседов, Азиз Гапаров, Денис Смоляков, Ольга Комкова, Антон Ставничий. Места ограничены.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.