15:06
USD 78.15
EUR 92.35
RUB 1.07
Общество

В Кыргызстане запустили онлайн-выставку «Фронтовые дороги народных депутатов»

На сайте Кыргызско-Российского Славянского университета начала работу виртуальная выставка «Фронтовые дороги народных депутатов». Об этом сообщили в вузе.

КРСУ
Фото КРСУ. Виртуальная выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»

Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы выставки — старший научный сотрудник КРСУ, доктор исторических наук Ольга Сумарокова и проректор КРСУ, кандидат исторических наук Леонид Сумароков.

Читайте по теме
В Кыргызстане запустили виртуальную фотодокументальную выставку к Дню Победы

«Они наполнили экспозицию архивными документами и фотографиями, которые раскрывают неизвестную страницу истории парламента молодой советской республики — боевую деятельность народных избранников на фронтах сражения с фашизмом. Экспозиция позволяет оценить роль и место депутатского корпуса в решении ответственных государственных задач, продемонстрировать единство и сплоченность многонационального народа СССР, его беспрецедентный патриотизм, профессионализм советских военачальников», — проинформировали в вузе.

Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов.

Выставку можно посетить по ссылке
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162558/
просмотров: 1153
Версия для печати
Материалы по теме
Акварель против COVID-19. В галерее «Дубовый парк» открывается выставка
В Верховном суде объяснили надобность заседаний в режиме онлайн
Комитет гражданского контроля обеспокоен судебными онлайн-процессами
Еще один депутат от фракции СДПК Бишкекского горкенеша сдал мандат
Депутаты просят премьера срочно запросить от ВОЗ группу экспертов по COVID-19
Каждый шестой выпускник КРСУ — с красным дипломом
Сама скромность. Какие отпускные получают депутаты Жогорку Кенеша
С 13 июля в онлайн-режиме начнется зачисление абитуриентов в спузы Кыргызстана
Позитивный материал. В Бишкеке проходит персональная выставка Халиды Шимовой
Депутат Жылдыз Мусабекова заболела. Жалуется, что к ней не приезжает скорая
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 278 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 40&nbsp;455 В КР выявили 278 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 40 455
Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован
Вернуться в&nbsp;Россию кыргызстанцам без серьезных оснований невозможно Вернуться в Россию кыргызстанцам без серьезных оснований невозможно
Бизнес
Новые карты Visa в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; теперь с&nbsp;3D&nbsp;Secure! Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!
Год бесплатной связи от&nbsp;MegaCom получили обладатели золотых сертификатов Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
15 августа, суббота
14:56
В Бишкеке 35 спасателей ищут утонувшего ребенка в БЧК В Бишкеке 35 спасателей ищут утонувшего ребенка в БЧК
14:39
Кыргызстан увеличит экспорт экологически чистой сельскохозяйственной продукции
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 15 августа. Сколько денег семья тратит на еду
13:45
В Кыргызстане назначены 13 судей местных судов
13:23
В Бишкеке завершают строительство пристройки к школе № 19