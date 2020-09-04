Баннеры, реклама, растяжки. Как поменялись улицы Бишкека с началом агитации

С сегодняшнего дня в Кыргызстане официально стартовала агитационная кампания политических партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Продлится она до дня тишины — 3 октября.
4 октября кыргызстанцам предстоит сделать свой выбор.
С 00.00 многие политорганизации начали активно размещать агитационные материалы в Бишкеке (в основном растяжные баннеры на билбордах).
24.kg сравнило улицы Абдрахманова и Байтика Баатыра, как они выглядели вчера до полуночи и сегодня с утра.
На отрезке от проспекта Чуй до Ахунбаева больше всего агитационных материалов партии «Биримдик». Самый масштабный баннер — на мосту по улице Льва Толстого.
Раньше на этой рекламной площадке располагался баннер одной из сотовых компаний с благодарностью медикам.
Партии «Мекеним Кыргызстан» и «Бир Бол» разместили свою рекламу тоже на мосту по Льва Толстого. Вчера эти рекламные площадки пустовали, а сегодня здесь уже размещена агитация.
Уличные баннеры — одна из популярных площадок для информационной акции у любой партии, участвующей в выборах. В штабах политорганизаций проинформировали, что их удобное расположение позволяет знакомить большую часть граждан с основными тезисами заявленных программ.
Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.