Баннеры, реклама, растяжки. Как поменялись улицы Бишкека с началом агитации

С сегодняшнего дня в Кыргызстане официально стартовала агитационная кампания политических партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Продлится она до дня тишины — 3 октября.

4 октября кыргызстанцам предстоит сделать свой выбор.

С 00.00 многие политорганизации начали активно размещать агитационные материалы в Бишкеке (в основном растяжные баннеры на билбордах).

24.kg сравнило улицы Абдрахманова и Байтика Баатыра, как они выглядели вчера до полуночи и сегодня с утра.

На отрезке от проспекта Чуй до Ахунбаева больше всего агитационных материалов партии «Биримдик». Самый масштабный баннер — на мосту по улице Льва Толстого.

Раньше на этой рекламной площадке располагался баннер одной из сотовых компаний с благодарностью медикам.

Партии «Мекеним Кыргызстан» и «Бир Бол» разместили свою рекламу тоже на мосту по Льва Толстого. Вчера эти рекламные площадки пустовали, а сегодня здесь уже размещена агитация.

Уличные баннеры — одна из популярных площадок для информационной акции у любой партии, участвующей в выборах. В штабах политорганизаций проинформировали, что их удобное расположение позволяет знакомить большую часть граждан с основными тезисами заявленных программ.

На улице Байтика Баатыра разместила агитацию и партия «Ата Мекен». Одну. Растяжку разместили возле торгового центра Vefa. Вчера щит занимала реклама бытовой техники.

У партии «Замандаш» пока две растяжки на этой улице.

Партия «Кыргызстан» арендовала щиты на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула, где раньше висел баннер-указатель сети общепита.

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.