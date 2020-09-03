Министерство образования закупит компьютеры для школ страны

Министерство образования и науки закупит компьютеры для школ страны. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, ведомство планирует приобрести 700 компьютеров за 23 миллиона 986 тысяч 200 сомов. Отмечается, что поставщик должен предоставить гарантию на три года, а все комплектующие детали персонального компьютера должны быть новыми.

В августе Минобразования уже объявляло тендер на покупку оргтехники. Тогда оно планировало потратить 24 миллиона сомов на 800 компьютеров. Однако в конкурсе не приняла участия ни одна компания.