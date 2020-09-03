18:21
USD 78.26
EUR 92.79
RUB 1.06
Общество

Министерство образования закупит компьютеры для школ страны

Министерство образования и науки закупит компьютеры для школ страны. Об этом сообщает портал государственных закупок. 

По его данным, ведомство планирует приобрести 700 компьютеров за 23 миллиона 986 тысяч 200 сомов. Отмечается, что поставщик должен предоставить гарантию на три года, а все комплектующие детали персонального компьютера должны быть новыми. 

В августе Минобразования уже объявляло тендер на покупку оргтехники. Тогда оно планировало потратить 24 миллиона сомов на 800 компьютеров. Однако в конкурсе не приняла участия ни одна компания. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163977/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Нервы, слезы. Художница проиллюстрировала процесс дистанционного обучения
Минобразования проведет общешкольную онлайн-акцию «Мой любимый Кыргызстан»
В колледжах начнут внедрять нормативы бюджетного финансирования
Цифра дня. 41 тысяча 141 заявка опубликована за полгода на портале госзакупок
В Кыргызстане издали 18 книг, направленных на развитие государственного языка
Цифра дня. 156 тысяч 430 детей пойдут в первый класс в новом учебном году
В бишкекской школе № 54 объявили сбор средств. Родители возмущены
В Чуйской области ученику со слабой успеваемостью не дают продолжить обучение
Женщины-депутаты не смогли собрать подписи за внеочередное заседание парламента
Поступающим в вузы по контракту снизили пороговый балл ОРТ до 105
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и&nbsp;прислал на&nbsp;волю заявление Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Стоимость билета в&nbsp;соляную шахту Чон-Туз зависит от&nbsp;национальности Стоимость билета в соляную шахту Чон-Туз зависит от национальности
Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в&nbsp;СИЗО-1 Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в СИЗО-1
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: бесплатный доступ к&nbsp;обучающим материалам каждому школьнику! «Мой О!»: бесплатный доступ к обучающим материалам каждому школьнику!
Народное чудо Народное чудо
Рекомендации РПО РМТР по&nbsp;правильной настройке ТВ-сигнала Рекомендации РПО РМТР по правильной настройке ТВ-сигнала
Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в&nbsp;O!Store Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в O!Store
3 сентября, четверг
18:12
2020 год — полный #GBPLTW. Депутат Дастан Бекешев снова вышел на одиночный пикет 2020 год — полный #GBPLTW. Депутат Дастан Бекешев снова...
17:55
«Мой О!»: бесплатный доступ к обучающим материалам каждому школьнику!
17:46
Скандал в ГИК. Сотрудники судятся и жалуются на необоснованные увольнения
17:35
В Бишкеке митингуют активисты: хотят проверить компанию «Альянс Алтын»
17:17
Налоговая не рекомендует покупать топливо вне АЗС