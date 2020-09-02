Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в СИЗО-1

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева из следственного изолятора ГКНБ переведут в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

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По мнению адвоката, в госкомитете хотят снять с себя ответственность за жизнь и здоровье Атамбаева.

«В ГКНБ понимают, что мой подзащитный в плохом состоянии. О переводе стало известно вчера, когда я встречался с бывшим главой государства. Сегодня его должны перевести в СИЗО-1, а дальше, возможно, в больницу при исправительной колонии № 47. Расследование и судебные заседания по другим делам еще не завершены. Алмазбека Атамбаева не должны переводить в другое учреждение, пока не вступит приговор в силу по последнему делу», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.