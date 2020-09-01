11:36
USD 78.47
EUR 93.47
RUB 1.05
Общество

Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило обновленный график авиарейсов из Бишкека и Оша в период до 13 сентября:

  • Рейс Бишкек — Екатеринбург, 2 сентября в 4.45;
  • Рейс Ош — Москва, 4 сентября в 7.45;
  • Рейс Бишкек — Санкт-Петербург, 5 сентября в 7.35;
  • Рейс Ош — Санкт-Петербург, 5 сентября в 21.55;
  • Рейс Ош — Новосибирск, 6 сентября в 18.10;
  • Рейс Ош — Екатеринбург, 7 сентября в 5.10;
  • Рейс Бишкек — Москва, 8 сентября в 4.55;
  • Рейс Ош — Москва, 8 сентября в 6.50;
  • Рейс Ош — Новосибирск, 8 сентября в 17.45;
  • Рейс Бишкек — Екатеринбург, 9 сентября, время вылета уточняют;
  • Рейс Ош — Москва, 11 сентября в 7.45;
  • Рейс Бишкек — Екатеринбург, 12 сентября в 7.35;
  • Рейс Ош — Санкт-Петербург, 12 сентября в 21.55;
  • Рейс Бишкек — Новосибирск, 13 сентября в 18.10.

Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию страны, до вылета нужно заполнить специальную форму на портале госуслуг. «В течение трех календарных дней с момента прилета в РФ необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и загрузить информацию о результате на портал госуслуг для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор», — проинформировали в ведомстве.

Кыргызстанцы, которые выезжают в Россию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия. Принимаются результаты анализов, полученные в сетях «Лаборатория Бонецкого» и «Аква Лаб», их подлинность на территории РФ подтверждается через интернет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163663/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкек из Дели вернулись 64 кыргызстанца
В город Ош из Екатеринбурга вернулись 162 кыргызстанца
Стали известны четыре города России, куда в сентябре возобновят авиарейсы из КР
Несколько внутренних авиарейсов с сентября обещают возобновить чиновники
В Бишкек из Новосибирска вернулись 185 кыргызстанцев
Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь
В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 166 кыргызстанцев
В Ош из Москвы вернулись 245 кыргызстанцев
В Ош из Москвы вернулись 235 кыргызстанцев
В Бишкек из Москвы вернулись 232 кыргызстанца
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Нужно&nbsp;ли проводить расследование по&nbsp;высокой смертности от&nbsp;коронавируса (опрос) Нужно ли проводить расследование по высокой смертности от коронавируса (опрос)
ДТП с&nbsp;Maybach. Кандидат в&nbsp;депутаты подтвердил, что машина была оформлена на&nbsp;него ДТП с Maybach. Кандидат в депутаты подтвердил, что машина была оформлена на него
В&nbsp;Бишкеке обманутые дольщики требуют уголовного наказания для владельца фирмы В Бишкеке обманутые дольщики требуют уголовного наказания для владельца фирмы
Бизнес
Бесконтактная оплата картой со&nbsp;смартфона доступна в&nbsp;Кыргызстане Бесконтактная оплата картой со смартфона доступна в Кыргызстане
Не&nbsp;упустите возможность оплатить налог на&nbsp;транспорт через MegaPay до&nbsp;1&nbsp;сентября Не упустите возможность оплатить налог на транспорт через MegaPay до 1 сентября
Акция! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Лечение онлайн. Как это работает? Лечение онлайн. Как это работает?
1 сентября, вторник
11:32
В Бишкеке опять митингуют арендаторы торгового центра «Караван» В Бишкеке опять митингуют арендаторы торгового центра «...
11:30
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 25,4 миллиона человек
11:28
Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь
11:22
В Кыргызстане еще у трех медиков выявили коронавирус
11:18
В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса скончался один человек