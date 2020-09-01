Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило обновленный график авиарейсов из Бишкека и Оша в период до 13 сентября:

Рейс Бишкек — Екатеринбург, 2 сентября в 4.45;

Рейс Ош — Москва, 4 сентября в 7.45;

Рейс Бишкек — Санкт-Петербург, 5 сентября в 7.35;

Рейс Ош — Санкт-Петербург, 5 сентября в 21.55;

Рейс Ош — Новосибирск, 6 сентября в 18.10;

Рейс Ош — Екатеринбург, 7 сентября в 5.10;

Рейс Бишкек — Москва, 8 сентября в 4.55;

Рейс Ош — Москва, 8 сентября в 6.50;

Рейс Ош — Новосибирск, 8 сентября в 17.45;

Рейс Бишкек — Екатеринбург, 9 сентября, время вылета уточняют;

Рейс Ош — Москва, 11 сентября в 7.45;

Рейс Бишкек — Екатеринбург, 12 сентября в 7.35;

Рейс Ош — Санкт-Петербург, 12 сентября в 21.55;

Рейс Бишкек — Новосибирск, 13 сентября в 18.10.

Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию страны, до вылета нужно заполнить специальную форму на портале госуслуг. «В течение трех календарных дней с момента прилета в РФ необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и загрузить информацию о результате на портал госуслуг для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор», — проинформировали в ведомстве.