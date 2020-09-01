Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило обновленный график авиарейсов из Бишкека и Оша в период до 13 сентября:
- Рейс Бишкек — Екатеринбург, 2 сентября в 4.45;
- Рейс Ош — Москва, 4 сентября в 7.45;
- Рейс Бишкек — Санкт-Петербург, 5 сентября в 7.35;
- Рейс Ош — Санкт-Петербург, 5 сентября в 21.55;
- Рейс Ош — Новосибирск, 6 сентября в 18.10;
- Рейс Ош — Екатеринбург, 7 сентября в 5.10;
- Рейс Бишкек — Москва, 8 сентября в 4.55;
- Рейс Ош — Москва, 8 сентября в 6.50;
- Рейс Ош — Новосибирск, 8 сентября в 17.45;
- Рейс Бишкек — Екатеринбург, 9 сентября, время вылета уточняют;
- Рейс Ош — Москва, 11 сентября в 7.45;
- Рейс Бишкек — Екатеринбург, 12 сентября в 7.35;
- Рейс Ош — Санкт-Петербург, 12 сентября в 21.55;
- Рейс Бишкек — Новосибирск, 13 сентября в 18.10.
Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию страны, до вылета нужно заполнить специальную форму на портале госуслуг. «В течение трех календарных дней с момента прилета в РФ необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и загрузить информацию о результате на портал госуслуг для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор», — проинформировали в ведомстве.
Кыргызстанцы, которые выезжают в Россию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия. Принимаются результаты анализов, полученные в сетях «Лаборатория Бонецкого» и «Аква Лаб», их подлинность на территории РФ подтверждается через интернет.