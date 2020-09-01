09:52
USD 78.47
EUR 93.47
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Родители признались, что они бьют детей за неусидчивость во время онлайн-уроков

Почти 65 процентов опрошенных родителей признались, что у них были срывы на ребенка в период дистанционного обучения весной этого года. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного в июне.

Согласно отчету, 29,5 процента респондентов ответили отрицательно. Были также такие ответы, как «много раз», «иногда», «крайне редко», «изредка».

Читайте по теме
Учеба на дистанционке. Как подготовиться морально

«Обучение, которое сопровождается психологическими потрясениями и негативной обстановкой, становится нежелательным процессом. Это подтверждают 66,5 процента ответов о том, что у ребенка не было желания и он отказывался выполнять домашнее задание. В долгосрочной перспективе это может привести к полному отказу и апатии по отношению к образованию», — говорится в исследовании.

«В период онлайн-обучения (с марта 2020-го) наблюдалось повышение эмоций гнева, тревоги, раздражения и разочарования. Участились обращения на горячие линии, к психологам от родителей, с вопросом о том, как мотивировать детей на онлайн-обучение», — отмечают авторы документа.

Некоторые родители признавались, что не справляются и иногда бьют и ругают детей из-за невыполнения домашнего задания, неусидчивости во время онлайн-занятий.

Респондентами выступили родители детей школьного возраста. Всего в опросе участвовали 1 тысяча 192 родителя из различных регионов Кыргызстана. Исследование «Дистанционное образование: ноу-хау или смерть образованию» провела инициативная группа ОФ «Юристы за права человека».

Напомним, что четвертая четверть в школах прошла онлайн из-за вспышки коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163629/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Навязывание дистанционного обучения и вынуждение покупки гаджетов недопустимы
Более 80 процентов опрошенных родителей недовольны дистанционным обучением
Онлайн-обучение. Лишь половина опрошенных родителей обеспечила гаджетами детей
Когда школы смогут работать в штатном режиме, рассказал глава Минобразования
Скоро в школу. У родителей должна быть возможность выбора формы обучения
Учеба в обычном режиме. Когда страшно брать на себя ответственность
Учителям проведут онлайн-курс по медиаграмотности и дистанционному обучению
Возврат обычного режима обучения в школе: за и против
Первоклассники должны носить маски и менять их каждые два часа
Учеба в режиме онлайн. Для музыкальных школ могут сделать исключение
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Нужно&nbsp;ли проводить расследование по&nbsp;высокой смертности от&nbsp;коронавируса (опрос) Нужно ли проводить расследование по высокой смертности от коронавируса (опрос)
ДТП с&nbsp;Maybach. Кандидат в&nbsp;депутаты подтвердил, что машина была оформлена на&nbsp;него ДТП с Maybach. Кандидат в депутаты подтвердил, что машина была оформлена на него
В&nbsp;Бишкеке обманутые дольщики требуют уголовного наказания для владельца фирмы В Бишкеке обманутые дольщики требуют уголовного наказания для владельца фирмы
Бизнес
Не&nbsp;упустите возможность оплатить налог на&nbsp;транспорт через MegaPay до&nbsp;1&nbsp;сентября Не упустите возможность оплатить налог на транспорт через MegaPay до 1 сентября
Акция! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Лечение онлайн. Как это работает? Лечение онлайн. Как это работает?
Молодежь Кыргызстана призывает не&nbsp;продавать свои голоса на&nbsp;выборах Молодежь Кыргызстана призывает не продавать свои голоса на выборах
1 сентября, вторник
09:44
Родители признались, что они бьют детей за неусидчивость во время онлайн-уроков Родители признались, что они бьют детей за неусидчивост...
09:36
Оскорбление патруля в Бишкеке: девушку осудили на три года
09:27
Навязывание дистанционного обучения и вынуждение покупки гаджетов недопустимы
09:15
Более 80 процентов опрошенных родителей недовольны дистанционным обучением
08:55
Онлайн-обучение. Лишь половина опрошенных родителей обеспечила гаджетами детей