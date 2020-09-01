Родители признались, что они бьют детей за неусидчивость во время онлайн-уроков

Почти 65 процентов опрошенных родителей признались, что у них были срывы на ребенка в период дистанционного обучения весной этого года. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного в июне.
Согласно отчету, 29,5 процента респондентов ответили отрицательно. Были также такие ответы, как «много раз», «иногда», «крайне редко», «изредка».
«Обучение, которое сопровождается психологическими потрясениями и негативной обстановкой, становится нежелательным процессом. Это подтверждают 66,5 процента ответов о том, что у ребенка не было желания и он отказывался выполнять домашнее задание. В долгосрочной перспективе это может привести к полному отказу и апатии по отношению к образованию», — говорится в исследовании.
«В период онлайн-обучения (с марта 2020-го) наблюдалось повышение эмоций гнева, тревоги, раздражения и разочарования. Участились обращения на горячие линии, к психологам от родителей, с вопросом о том, как мотивировать детей на онлайн-обучение», — отмечают авторы документа.
Респондентами выступили родители детей школьного возраста. Всего в опросе участвовали 1 тысяча 192 родителя из различных регионов Кыргызстана. Исследование «Дистанционное образование: ноу-хау или смерть образованию» провела инициативная группа ОФ «Юристы за права человека».
Напомним, что четвертая четверть в школах прошла онлайн из-за вспышки коронавируса.