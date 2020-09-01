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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Более 80 процентов опрошенных родителей недовольны дистанционным обучением

81,2 процента родителей и детей недовольны результатами дистанционного обучения. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного в июне 2020 года.

Согласно отчету, 72,7 процента респондентов были проинформированы об условиях онлайн-занятий, а 25,3 процента — нет. Им пришлось самостоятельно искать всю информацию. При этом 55,5 процента родителей ответили, что им и их детям учебные материалы были непонятны, тогда как 33,4 процента сказали, что им было все ясно. Оставшиеся проценты — совокупность разных ответов.

Массовый переход на онлайн-обучение всех учащихся по стране в короткие сроки — это беспрецедентный случай для всех участников образовательного процесса, однозначно являющийся стресс-фактором.  

Из исследования

В ходе опроса также поинтересовались, много ли времени уходило на выполнение домашнего задания. По результатам 38,4 процента родителей затрачивали на своих детей 1-3 часа, 33,2 процента — 3-6 часов, 19,5 процента — 6 и более часов. Также были ответы: «ребенок делал самостоятельно» или «целый день».

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Авторы документа отметили, что Минобразования проводит слабую работу в части оценки психологического влияния дистанционного обучения на детей.

Респондентами выступили родители детей школьного возраста. Всего в опросе участвовали 1 тысяча 192 родителя из различных регионов Кыргызстана. Исследование «Дистанционное образование: ноу-хау или смерть образованию» провела инициативная группа ОФ «Юристы за права человека».

Напомним, что четвертая четверть в школах прошла онлайн из-за вспышки коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163627/
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