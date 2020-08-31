О коррупции и таможенниках спел в День независимости акын Аалы Туткучев

Сегодня на площади Ала-Тоо прошло праздничное мероприятие по случаю Дня независимости страны. В нем приняли участие президент страны Сооронбай Жээнбеков и ряд высокопоставленных гостей.

Перед ними выступил известный акын Аалы Туткучев. Он исполнил песню, затронув ряд злободневных тем в республике, в частности, коррупцию на таможне.

«Сейчас, народ, позвольте передать через песню то, что мы видим в обществе. Здесь в День независимости на площади собралось множество высокопоставленных чиновников, сидит также глава государства. Позвольте мне, как вольному акыну, передать голос народа», — сказал Аалы Туткучев перед началом выступления.

Он спел о коррупции среди чиновников, судей, таможенников и участников выборов.

Акын отметил, что среди всего прочего развелось много безграмотных, тех, кто опирается на свои связи, и тех, кто тайно совершает незаконные дела.

Импровизируя, он заметил, что хотел бы продолжить песню, однако ему подмигивают и просят остановиться.

Аалы Туткучев завершил свое выступление поздравлением народа с Днем независимости.