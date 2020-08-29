Выборы-2020. Массовый подвоз избирателей на УИК в Бишкеке зарегистрирован в ЕРПП

По фактам на видео журналиста 24.kg, где зафиксирована массовая регистрация жителей пригородных сел на двух избирательных участках в Бишкеке, началось досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили в РУВД Октябрьского района.

По данным ведомства, факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района столицы по статье 195 «Фальсификация избирательных документов» УК КР и ведутся следственные действия.

Ранее журналист 24.kg побывала в школе № 3 и сняла ролик, на котором видно, как массово подвозили и регистрировали жителей Чуйской области.

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штрафа до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет.