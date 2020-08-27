Как партии готовят сторонников: на участки в Бишкеке массово свозят сельчан

В Бишкеке на днях на два избирательных участка в 5-м микрорайоне массово подвозили и регистрировали избирателей из Чуйской области. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

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Уточнялось, что в средней школе № 3, где расположены УИК № 1131 и 1132, зафиксировали массовое скопление людей. Прибывший на место журналистубедился, что здесь действительно очень много людей.

На улице прибывших на участок встречали две женщины. Одна из них (беременная) руководила процессом. Вторая, как выяснилось позже, ее мать. Она помогала.

Окружающие называют их «агитаторшами». Хотя они не агитировали, а лишь направляли прибывших на нужный этаж, где их официально оформляли как избирателей, пожелавших проголосовать на этом участке в день выборов.

По услышанным отрывкам фраз стало понятно, что людей привезли из Канта. Происходящее удалось снять на скрытую камеру.

Женщина постоянно с кем-то переговаривалась по телефону. Складывалось впечатление, что неизвестный собеседник давал ей указания, которые она передавала привезенным в город.

«Нас здесь сейчас осталось восемь. Я же всех привезла. У меня есть один листок, свой. Пусть приезжает», — говорила она по телефону.

Некоторые согласились пообщаться при условии не называть их настоящих имен.

Алексей (имя изменено) приехал из Канта. Он рассказал, что ему обещали 4 тысячи сомов за голос в поддержку одной из партий.

По его словам, женщину-агитатора чуть раньше сняли на камеру очевидцы. Последние интересовались, почему на участке в Бишкеке регистрируют жителей других городов. Она сильно переживала, когда ей сказали, что видео передадут в СМИ.

Жителю Канта сказали подать заявление по форме № 2 об изменении избирательного адреса. Вручили заполненный бланк и привезли на микроавтобусе к школе.

«Здесь была очередь. В основном старики и пожилые. Где-то человек 30 приехали на двух маршрутках. Одна из них уехала уже», — рассказал он.

«Нам сказали, что выдадут чек после прохождения регистрации. Его нужно отдать агитатору, потом с ней в штаб поехать, там дадут деньги», — рассказал Алексей.

Мужчина добавил, что и в день выборов он должен приехать на этот участок и отметиться.

С нами приехал один дедушка. Возмущался, мол, лучше бы пенсию подняли. Ему сказали, бери деньги, пока дают. Голосуй не голосуй, пенсию все равно не повысят. Житель Канта Алексей

В толпе была замечена и директор сш № 3 Гульмира Мусиева. Она контролировала процесс.

По словам Алексея, ежедневно на этот участок привозят несколько десятков избирателей и регистрируют по их заявлениям. Сколько и из каких пригородных сел привезли людей за последние несколько дней, неизвестно. Но чтобы заручиться гарантированной поддержкой купленных избирателей, всем понятно: надо, чтобы их было много — не менее двух-трех тысяч.

24.kg обратилось за комментарием в штаб партии «Мекеним Кыргызстан». В политорганизации подчеркнули, что выступают за честные и прозрачные выборы без подкупа и грязных технологий.

«Комментировать подобные видео считаем преждевременным, так как очень странно, что процесс вообще имеет место быть еще до начала агитации. К тому же странным выглядит тот факт, что произносят название нашей партии», — отметили в штабе.

Мы ответственно заявляем, что никаких противозаконных действий партия не предпринимала и не будет предпринимать для того, чтобы выиграть выборы. «Мекеним Кыргызстан»

«Сейчас будет появляться много подобных видео, где некие люди станут называть нашу партию, намекая на какие-то нарушения. Мы к этому относимся спокойно, понимая, что когда нет других аргументов, переходят к таким грязным методам борьбы», — прокомментировали в штабе «Мекеним Кыргызстан».

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Коллеги из радио «Азаттык» тоже опубликовали материал, подтверждающий факт привоза в Бишкек иногородних.

«Голос Жибек, ​жительницы села Новопокровка Иссык-Атинского района, оценили в 2 тысячи сомов. По ее словам, 24 августа человек, заявивший, что является представителем одной из участвующих в парламентских выборах партий, обходил каждый дом в селе, предлагая жителям деньги в обмен на гарантию проголосовать за указанную партию. Гражданам, которые соглашались, он и его соратники давали по тысяче сомов, обещая выдать оставшуюся часть после выборов.

«Для начала я, оказывается, должна пойти и зарегистрироваться на избирательном участке, который открыт на базе местной школы. Я не стала спрашивать, какая школа и как надо проходить регистрацию, лишь уточнила: раз взяли деньги, значит, обязательно надо сходить на выборы? Женщина, которая занималась подкупом голосов, призналась: «Если вы не пойдете на выборы, меня оштрафуют». На нашей улице эта группа обошла каждый дом», — говорится в публикации «Азаттыка».

О массовом подвозе жителей других населенных пунктов на участки в столице сообщил и Kaktus.media. По его данным, 22 августа возле сш № 77, которая находится в жилмассиве «Ак-Орго» в Ленинском районе Бишкека, наблюдалось скопление людей из-за предстоящих выборов. Ранее читатели сообщали о массовом подвозе людей и к столичной школе № 47.

В Бишкекской ТИК не видят в подвозе ничего предосудительного. Там считают, что на участки для регистрации партии подвозят сторонников. В ТИК явная подмена понятий. Интересно, в поддержку какой из партий-участниц?

Массовая кампания по смене места голосования стала возможна благодаря пресловутой форме № 2.

Используя ее, кыргызстанец может менять свой избирательный участок и проголосовать там, где ему удобно. Такое право закреплено законом. Только теперь избиратель должен лично подавать заявление на изменение места голосования. Вот так просто объясняется огромный интерес некоторых партий в увеличении числа людей, которые в обмен на деньги отдадут им свой голос.

В ЦИК сведения о передвижениях поступают — кто и когда заполняет форму № 2. Почему у ее членов не возникает вопросов, непонятно. Ведь очевидно: идет искусственное наполнение базы своих сторонников некоторыми политическими организациями. Как очевидно и то, что делают они это, оплачивая «любовь» избирателя.

Ранее депутат Мирлан Жеенчороев заявил, что в Оше только за месяц прописку сменили

33 тысячи 805 человек, Токмаке — 6 тысяч 950, Караколе — 2 тысячи 798. Теперь это происходит в Бишкеке при молчаливом согласии ЦИК, ГРС и Генпрокуратуры.