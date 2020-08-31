Охладит и исцелит. Десять источников родниковой воды

Не менее двух литров жидкости в день советуют пить врачи. В Кыргызстане сотни родников, откуда можно набрать воды и привезти домой.

Одни источники помогают бороться с повышенным артериальным давлением и аритмией, оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат и нервную систему. Другие облегчают головные боли и способствуют очищению почек. Третьи нормализуют кровообращение, поддерживают при инфекционных заболеваниях, а какие-то благотворно влияют на кожу, лечат различные язвы и раны.

Чем полезна родниковая вода? Пробиваясь на поверхность, она проходит через слои гравия и песка, что обеспечивает ей естественную природную фильтрацию. При такой очистке вода не теряет своих полезных свойств, не меняет структуру и химический состав.

Где можно испить освежающей родниковой водицы?

Парк «Ала-Арча»

Находится в урочище Ала-Куш, расположенном в природном парке «Ала-Арча». Родник считается уникальным. В течение года в нем практически не меняется химический состав. Вода живая, мягкая, насыщенная минералами и практически лишенная природных солей.

Фото из интернета

Ущелье Ак-Суу

Ак-Суйское месторождение углекислых минеральных вод находится в 30 километрах к югу от села Беловодского Московского района в долине реки Джарташ. Первоначально родники так и назывались — Джарташскими, однако постепенно это название стало забываться. Лечебно-столовую воду «Ак-Суу» стали называть по имени главной реки района. Вода эта, по словам жителей, — местная «Боржоми» или «Нарзан». Много лет ее не было, а сейчас начали снова разливать.

Ущелье Иссык-Ата

О целебных свойствах местных источников ходит немало легенд. Одна гласит, что молодая девушка каждый день купалась в реке и с годами не потеряла привлекательности. С Х века ущелье стало местом паломничества к исцеляющим источникам. Свидетельство тому — камень с тибетскими надписями и изображением Будды.

В ущелье Иссык-Ата насчитывается 130 минеральных источников, половина из которых — термальные.

Фото из интернета

Ущелье Кичи-Кемин

Родник с жизнерадостным названием Шайыр Булак (что в переводе с кыргызского означает «веселый») находится в Кеминском районе (поселок Ак-Тюз).

Фото из интернета

Долина священных родников Манжылы-Ата

Расположена на южном побережье Иссык-Куля и представляет собой лабиринт неглубоких ущелий между глинистыми холмами, из недр которых бьет множество родников.

В ущелье Манжылы растут восемь священных ив, у основания которых находятся 12 основных и 5 дополнительных целебных источников. Каждый родник имеет свое название, специфический вкус, химический состав и уникальные свойства.

Поговаривают, что источник Манжылы-Ата способен даровать молодость, а также излечить любой сердечный недуг. Родники Бугу-Эне исцеляют больную печень и даруют хорошее зрение. Чтобы преуспевать в учебе или достичь просветления, лучше попробовать водички из родника Илим, а вот для успокоения нервов больше подойдет вода Азиза Булагы. Тот, кто ищет семейного счастья, посещает родник Семейный.

Боомское ущелье

Многие, кто едет из Бишкека на Иссык-Куль, знают родник Жантай-Ата в Боомском ущелье. Вода в нем мягкая на вкус и освежает своей прохладой.

Фото из интернета

Родник Тогуз-Булак

Люди, посещающие этот источник в селе Кондук Ошской области, просят о здравии и благополучии, совершают обряды. Воды здесь прозрачные и чистые, считается, что они имеют много полезных свойств.

Родители часто приводят сюда своих маленьких детей, которые борются с различными недугами. Людей, страдающих от кожных болезней, к примеру, умывают и купают в родниковой воде, поят ею. Тот, кто хочет детей, должен прийти к роднику один и босиком.

Фото из интернета

По легенде однажды житель долины Алайкуу прискакал к роднику Тогуз-Булак на лошади, чтобы поклониться. Пока молился, уже стемнело, и мужчине пришлось переночевать там. Проснувшись ночью, он увидел белого коня, выходившего из родника. Спустя некоторое время у его лошади появился необычный жеребенок. Тогда человек решил снова пойти к роднику, чтобы заполучить еще одного жеребенка. Ночью появился белый конь и забрал жеребенка, проучив мужчину за алчность.

Месторождение Джалал-Абад

Эта лечебно-столовая вода известна давно. Она прекрасно утоляет жажду, эффективна при переедании, изжоге, стимулирует обмен веществ. Вода из этих источников показана при гастрите, панкреатите, язвенной и других болезнях.

Родник Алтын-Арашан

Находится в 22 километрах к юго-востоку от Каракола в долине реки Арашан. В этом районе известно несколько групп источников с аномальной по температуре водой. Здесь организована местная водолечебница, использующая два небольших купальных бассейна.

Родник Таш Булак

Находится в начале села Сары-Баргы Кара-Кульджинского района Ошской области. Вода бьет из-под земли среди камней, потому и называется родник каменным.

По словам местных жителей, на паломничество нужно приходить чистым. С собой приносят семь лепешек, семь разных злаков и семь разных урюков. На месте читают молитву. Люди верят, что вода из родника помогает при лечении желудка и болезней внутренних органов.