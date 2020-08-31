Охладит и исцелит. Десять источников родниковой воды

Не менее двух литров жидкости в день советуют пить врачи. В Кыргызстане сотни родников, откуда можно набрать воды и привезти домой.
Одни источники помогают бороться с повышенным артериальным давлением и аритмией, оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат и нервную систему. Другие облегчают головные боли и способствуют очищению почек. Третьи нормализуют кровообращение, поддерживают при инфекционных заболеваниях, а какие-то благотворно влияют на кожу, лечат различные язвы и раны.
Чем полезна родниковая вода? Пробиваясь на поверхность, она проходит через слои гравия и песка, что обеспечивает ей естественную природную фильтрацию. При такой очистке вода не теряет своих полезных свойств, не меняет структуру и химический состав.
Где можно испить освежающей родниковой водицы?
Парк «Ала-Арча»Находится в урочище Ала-Куш, расположенном в природном парке «Ала-Арча». Родник считается уникальным. В течение года в нем практически не меняется химический состав. Вода живая, мягкая, насыщенная минералами и практически лишенная природных солей.
Ущелье Ак-СууАк-Суйское месторождение углекислых минеральных вод находится в 30 километрах к югу от села Беловодского Московского района в долине реки Джарташ. Первоначально родники так и назывались — Джарташскими, однако постепенно это название стало забываться. Лечебно-столовую воду «Ак-Суу» стали называть по имени главной реки района. Вода эта, по словам жителей, — местная «Боржоми» или «Нарзан». Много лет ее не было, а сейчас начали снова разливать.
Ущелье Иссык-АтаО целебных свойствах местных источников ходит немало легенд. Одна гласит, что молодая девушка каждый день купалась в реке и с годами не потеряла привлекательности. С Х века ущелье стало местом паломничества к исцеляющим источникам. Свидетельство тому — камень с тибетскими надписями и изображением Будды.
В ущелье Иссык-Ата насчитывается 130 минеральных источников, половина из которых — термальные.
Ущелье Кичи-КеминРодник с жизнерадостным названием Шайыр Булак (что в переводе с кыргызского означает «веселый») находится в Кеминском районе (поселок Ак-Тюз).
Долина священных родников Манжылы-АтаРасположена на южном побережье Иссык-Куля и представляет собой лабиринт неглубоких ущелий между глинистыми холмами, из недр которых бьет множество родников.
В ущелье Манжылы растут восемь священных ив, у основания которых находятся 12 основных и 5 дополнительных целебных источников. Каждый родник имеет свое название, специфический вкус, химический состав и уникальные свойства.
Поговаривают, что источник Манжылы-Ата способен даровать молодость, а также излечить любой сердечный недуг. Родники Бугу-Эне исцеляют больную печень и даруют хорошее зрение. Чтобы преуспевать в учебе или достичь просветления, лучше попробовать водички из родника Илим, а вот для успокоения нервов больше подойдет вода Азиза Булагы. Тот, кто ищет семейного счастья, посещает родник Семейный.
Боомское ущельеМногие, кто едет из Бишкека на Иссык-Куль, знают родник Жантай-Ата в Боомском ущелье. Вода в нем мягкая на вкус и освежает своей прохладой.
Родник Тогуз-БулакЛюди, посещающие этот источник в селе Кондук Ошской области, просят о здравии и благополучии, совершают обряды. Воды здесь прозрачные и чистые, считается, что они имеют много полезных свойств.
Родители часто приводят сюда своих маленьких детей, которые борются с различными недугами. Людей, страдающих от кожных болезней, к примеру, умывают и купают в родниковой воде, поят ею. Тот, кто хочет детей, должен прийти к роднику один и босиком.
По легенде однажды житель долины Алайкуу прискакал к роднику Тогуз-Булак на лошади, чтобы поклониться. Пока молился, уже стемнело, и мужчине пришлось переночевать там. Проснувшись ночью, он увидел белого коня, выходившего из родника. Спустя некоторое время у его лошади появился необычный жеребенок. Тогда человек решил снова пойти к роднику, чтобы заполучить еще одного жеребенка. Ночью появился белый конь и забрал жеребенка, проучив мужчину за алчность.
Месторождение Джалал-АбадЭта лечебно-столовая вода известна давно. Она прекрасно утоляет жажду, эффективна при переедании, изжоге, стимулирует обмен веществ. Вода из этих источников показана при гастрите, панкреатите, язвенной и других болезнях.
Родник Алтын-АрашанНаходится в 22 километрах к юго-востоку от Каракола в долине реки Арашан. В этом районе известно несколько групп источников с аномальной по температуре водой. Здесь организована местная водолечебница, использующая два небольших купальных бассейна.
Родник Таш Булак
Находится в начале села Сары-Баргы Кара-Кульджинского района Ошской области. Вода бьет из-под земли среди камней, потому и называется родник каменным.
По словам местных жителей, на паломничество нужно приходить чистым. С собой приносят семь лепешек, семь разных злаков и семь разных урюков. На месте читают молитву. Люди верят, что вода из родника помогает при лечении желудка и болезней внутренних органов.