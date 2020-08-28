Цифровизация образования. Почему первоклашки не могли попасть в школу

Электронная запись в школы должна была упросить процесс приема детей в первые классы. Но многие родители столкнулись с трудностями при регистрации, а кто-то вообще не смог записать ребенка в учебное заведение по микроучастку. К таким выводам пришли в «Лиге защитников прав ребенка» в результате ежегодной акции «Примите моего ребенка в школу».

Регистрация на сайте открылась 15 февраля, но уже с первых дней родители стали жаловаться, что система не работает, не дает возможности исправить документы. В итоге многие просто не успели вовремя оставить заявку.

Идите в другую школу

«Как только узнали о начале записи, зашли на сайт, подали заявку, система сказала, что она принята. Стали ждать уведомления. Через месяц обратились в выбранную школу, а там сказали, что нас в списках нет. Ездили разбираться в управление, министерство. Мы хотели пойти в определенную школу, потому что там уже учится наш ребенок, администрация хорошо знает. Но ничем не могли нам помочь. Пришлось поменять прописку, но все равно только в августе смогли подать заявку, появилось место», — рассказала бишкекчанка Диляра.

Читайте по теме Цифра дня. 156 тысяч 430 детей пойдут в первый класс в новом учебном году

Глава лиги защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова отметила, что в этом году было много жалоб от родителей, которые не смогли зарегистрировать ребенка в школы по микроучастку.

«В этом году регистрация детей, как проживающих на территории микроучастка, так и нет, шла параллельно. Но для каждой категории были установлены квоты».

В итоге дети, которые живут рядом со школами, не смогли попасть в них. Назгуль Турдубекова

Назгуль Турдубекова добавила, что администрация учебных заведений при обращении родителей не говорила им, что можно обратиться в управление образования, чтобы оформить ребенка по микроучастку. А рекомендовала подать заявку в другую школу.

«Когда мы обратились в Министерство образования, нам объяснили, что дети с микроучастка находятся в приоритете, и в обязательном порядке должны быть зачислены в школу. Список мест в электронной базе будет расширен под то количество, которое фактически проживает. Но администрация школ, зная об этой позиции Минобразования, не говорила об этом родителям», — добавила Назгуль Турдубекова.

Хотели как лучше

Система электронной регистрации в школы работает в пилотном режиме.

В прошлом году по ней принимали детей только в столичные школы, в этом добавились учебные заведения Токмака, Кара-Балты, Кызыл-Кии, Джалал-Абада и Оша.

Ведущий специалист управления школьного и внешкольного образования МОиН КР Айнура Кусеинова отметила, что главная цель разработки системы — облегчить процедуру приема детей в школы и минимизировать коррупционные схемы при поступлении.

Читайте по теме Учеба в обычном режиме. Когда страшно брать на себя ответственность

В ведомстве признают, что проблемы у родителей возникали и в прошлом году, и в этом, поэтому в систему регулярно вносят изменения. Но есть вопросы, которые решать должно не только Министерство образования. Один из них — те самые установленные квоты. Ведомство разработало систему, а данные по количеству мест передавали управления образования, школы.

В этом году срок регистрации продлили из-за пандемии до 1 сентября. Как отмечают в ведомстве, на время действия ЧП работа системы приостанавливалась, потому что по правилам родители должны через 14 дней после получения уведомления о регистрации предоставить в школы оригиналы документов. А учебные заведения были закрыты.

Несмотря на то что прием заявок начался с 15 февраля, до сих пор поступает много заявлений от родителей, которые по каким-то причинам не смогли вовремя пройти регистрацию. Айнура Кусеинова

«Для решения этих вопросов в каждом районном центре образования создана комиссия, которая по мере возможности старается определить в те школы, где они проживают», — отметила она.

Айнура Кусеинова подтвердила, что дети, проживающие на микроучастке, имеют приоритет в зачислении. В частности, это связано с обеспечением их безопасности, чтобы они далеко не ездили, не переходили оживленные дороги.

Финансы одинаковые, качество – разное

Но из-за того, что качество образования, инфраструктура в школах отличаются, родители стараются определить ребенка в лучшую, на их взгляд. Тем более что право выбора учебного заведения у них есть.

В прошлом году многие возмущались, что после того, как школы завершили прием детей по микроучастку, мест в них для тех, кто не проживает рядом, не осталось.

Но все школы получают одинаковое финансирование, поэтому, уверена Назгуль Турдубекова, условия и качество обучения тоже должны быть одинаковыми и соответствовать установленному в стране стандарту. По ее мнению, необходимо разобраться, почему в одних школах организационные вопросы лучше поставлены, чем в других.

«Необходимо провести аудит кадрового потенциала, изучить, насколько директора соответствуют занимаемым должностям, насколько справляются с поставленными перед ними задачами», — отметила она.

В то же время благодаря электронной записи сократилось количество жалоб на требование оплатить вступительные взносы.

«В этом году родители тоже говорили, что в той или иной школе просят взносы, при этом открыто заявлять, указывать номер учебного заведения они боялись. Но таких жалоб стало меньше», — отметила Назгуль Турдубекова.

У многих родителей возникли трудности с регистрацией и потому, что они не знают, как это делать, не имеют доступа к интернету или просто не слышали о нововведении.

Поэтому необходимо параллельно с внедрением системы повышать цифровую грамотность родителей, проводить информационную кампанию о начале регистрации, объяснять, как подать заявку. А управлениям и районным отделам образования уделять большое внимание детям из уязвимых семей, с инвалидностью. «Необходимо, чтобы каждый ребенок смог пойти в школу, получить образование. Это в будущем позволит им не стать жертвой насилия, экономической, сексуальной эксплуатации, потому что они будут знать, как защищать свои права, куда обращаться за помощью», — отметила Назгуль Турдубекова.