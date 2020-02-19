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Агент 024

Электронная запись в школу работает некорректно. Исправить данные невозможно

Электронная запись в школу работает некорректно. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, после подачи заявки на сайте электронной записи система отобразила ошибку в датах рождения.

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«Отозвали заявку для корректировки дат, а возможности ее потом восстановить нет, хотя такая функция присутствует. Также невозможно выбрать номер школы», — сообщил он.

Читатель добавил, что обратился с вопросами в районный центр образования, где ответили, что система перегружена, и попросили попробовать на следующий день.

«И так «кормят завтраками» второй день. Тем временем наша очередь уходит. Когда лимит кончится (а заявки поступают массово), мы не сможем пойти в школу по микроучастку», — добавил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Система не позволяет выбрать школу

Напомним, регистрация в школах началась 15 февраля. В этом году она охватила еще пять городов — Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кию, Кара-Балту и Токмак. Еще одно новшество — запись в школу по микроучастку и вне его будут вести параллельно общим этапом.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/144028/
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