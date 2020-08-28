День независимости в условиях COVID-19: мероприятия пройдут без зрителей

31 августа в столице Кыргызстана на центральной площади Ала-Тоо состоится торжественное мероприятие по случаю Дня независимости с участием президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и туризма.

Уточняется, что в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие будет проводиться в онлайн-формате. Зрители не приглашаются. Народные гулянья также не планируются.

Мероприятие будет транслироваться в эфире местных телеканалов и начнется в 10.00. Программа рассчитана на час. В 22.00 на площади Ала-Тоо состоится праздничный салют в честь Дня независимости.