Дистанционное обучение. Обеспечены ли ученики необходимой техникой (опрос)

В новом учебном году только первоклассники будут обучаться непосредственно в школе. Ученики остальных классов, учащиеся колледжей, студенты — в онлайн-режиме. Дальнейший порядок обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Министерство образования продолжает снимать видеоуроки для школьников, обучать педагогов программам и методикам удаленного обучения.

Но многие дети в стране рискуют остаться без образования, потому что у их семей нет необходимых гаджетов. По словам премьер-министра Кубатбека Боронова, у 65 тысяч 615 учеников нет смартфонов, а у 4 тысяч 782 семей — телевизоров. Он заверил, что проблему с обеспечением техникой помогут решить доноры, а в Бишкеке решили, что семьям временно передадут телевизоры, которые находятся в школах. Глава кабмина также пообещал, что мобильные операторы предоставят бесплатный интернет.