Выборы-2020. Лидер «Кыргызстана» заявляет, что документы в ЦИК поданы вовремя

Лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев сегодня созвал пресс-конференцию, чтобы дать разъяснения по ситуации, которая возникла вчера в ЦИК при сдаче документов для участия в парламентских выборах. Он заявил, что все документы представители политической организации сдали в избирательную комиссию вовремя.

Фото 24.kg. Пресс-конференция Канатбека Исаева.

По его словам, отвечать за исправления в регистрационном журнале ЦИК он не может, но никакой задержки не было. «Документы подал представитель секретариата и выехал из штаба с запасом времени. За 20 минут. Но я его не сопровождал. Мне сказали, что он успел все подать. У него была доверенность», — сказал Канатбек Исаев.

Он добавил, что представители партий, которые накануне ночью были в ЦИК, давили на ее председателя Нуржан Шайлдабекову, они вели себя недопустимо.

Вы, кто там вчера был, все видели сами. У нас был вчера соблазн поехать в Центризбирком. Но наша культура нам не позволила это сделать. Канатбек Исаев

«Считаем, что представители некоторых партий оказывают давление на ЦИК и уклоняются от честных выборов», — отметил Канатбек Исаев.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».