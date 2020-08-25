11:37
USD 77.96
EUR 92.17
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Лидер «Кыргызстана» заявляет, что документы в ЦИК поданы вовремя

Лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев сегодня созвал пресс-конференцию, чтобы дать разъяснения по ситуации, которая возникла вчера в ЦИК при сдаче документов для участия в парламентских выборах. Он заявил, что все документы представители политической организации сдали в избирательную комиссию вовремя.

24.kg
Фото 24.kg. Пресс-конференция Канатбека Исаева.

По его словам, отвечать за исправления в регистрационном журнале ЦИК он не может, но никакой задержки не было. «Документы подал представитель секретариата и выехал из штаба с запасом времени. За 20 минут. Но я его не сопровождал. Мне сказали, что он успел все подать. У него была доверенность», — сказал Канатбек Исаев.

Он добавил, что представители партий, которые накануне ночью были в ЦИК, давили на ее председателя Нуржан Шайлдабекову, они вели себя недопустимо.

Вы, кто там вчера был, все видели сами. У нас был вчера соблазн поехать в Центризбирком. Но наша культура нам не позволила это сделать.

Канатбек Исаев

«Считаем, что представители некоторых партий оказывают давление на ЦИК и уклоняются от честных выборов», — отметил Канатбек Исаев.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163241/
просмотров: 601
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. ГКНБ просят начать проверку нарушений партией «Кыргызстан»
Фото дня. Исправленное время подачи документов партии «Кыргызстан»
Выборы-2020. Партиям, сдавшим документы в срок, дано 48 часов на исправления
Выборы-2020. Глава ЦИК отказалась комментировать ситуацию с партией «Кыргызстан»
Выборы-2020. Член ЦИК возмущается: нет данных, сколько партий сдали документы
Выборы-2020. Член ЦИК утверждает: документов от партии «Кыргызстан» не видел
Выборы-2020. У партии «Кыргызстан» в ЦИК возникли проблемы с документами
Выборы-2020. ЦИК закрыла двери: прием документов партий завершен ровно в 18.00
Выборы-2020. Список партий, отказавшихся от участия в гонке
Выборы-2020. От участия в выборах отказались 23 политические партии
Популярные новости
Стали известны четыре города России, куда в&nbsp;сентябре возобновят авиарейсы из&nbsp;КР Стали известны четыре города России, куда в сентябре возобновят авиарейсы из КР
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 134 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 43&nbsp;023 В КР выявили 134 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 023
Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о&nbsp;работе в&nbsp;стационаре Дворца спорта Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о работе в стационаре Дворца спорта
Не&nbsp;расслабляемся. Стала известна причина повторного заражения коронавирусом Не расслабляемся. Стала известна причина повторного заражения коронавирусом
Бизнес
С&nbsp;новым ботом! С новым ботом!
Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от&nbsp;KICB! Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от KICB!
Сколько накопил&nbsp;бы Гарри Поттер на&nbsp;депозите в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; за&nbsp;четыре года? Сколько накопил бы Гарри Поттер на депозите в «Бакай Банке» за четыре года?
Мобильный оператор&nbsp;О! поддержал первый цифровой Workout Open Fest 2020 Мобильный оператор О! поддержал первый цифровой Workout Open Fest 2020
25 августа, вторник
11:34
В Кыргызстане еще у девяти медиков выявили коронавирус В Кыргызстане еще у девяти медиков выявили коронавирус
11:31
За сутки скончавшихся от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане нет
11:29
В КР выявили 119 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 245
11:27
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 310 человек
11:18
Выборы-2020. Лидер «Кыргызстана» заявляет, что документы в ЦИК поданы вовремя