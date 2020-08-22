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Общество

Юристанбек Шыгаев хочет забрать работы кыргызстанцев. Джекшенкулов лоббирует

Бывший директор Музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Юристанбек Шыгаев хочет взять из хранилища Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина дипломные работы (картины и скульптуры) выпускников из Средней Азии, которые учились там в 1953-1985 годах.

Письмо в Комитет по культуре Санкт-Петербурга написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в РФ Аликбек Джекшенкулов. В нем дипломат просит выдать Юристанбеку Шыгаеву из хранилища института дипломные работы выпускников из Средней Азии и прилагает список. 

Комитет переслал письмо на имя ректора вуза при Российской академии художеств. 

скриншот письма
Фото скриншот письма. Институт имени Репина просят предоставить работы выпускников из Средней Азии

Как отмечает в письме посол, Юристанбек Шыгаев планирует выставить эти работы в музее современного изобразительного искусства в Иссык-Кульской области, который находится в селе Каджи-Сай на южном побережье.  

Напомним, при Шыгаеве из музея ИЗО пропало несколько картин. Стало известно, что бывший директор забрал два подлинника конца XIX века, подаренных в советское время Третьяковской галереей и Пушкинским музеем.

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Полотна — одно кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другое — портрет Бакунина — не имеют цены и являются достоянием нации и государственной собственностью. При сканировании Шыгаев повредил их.

После этого была создана комиссия для проверки всех экспонатов музея, которая выявила факт подмены двух музейных оригиналов специально изготовленными копиями. Речь идет о произведениях Андрея Мыльникова «Сон» и Евсея Моисеенко «Ольга».

Пропажей полотен занимался ГКНБ. Один из сотрудников весной 2019 года стал вымогать взятку у Юристанбека Шыгаева. На него завели уголовное дело, но он отделался лишь испугом. Чем закончилась проверка ГКНБ в музее, до сих пор неизвестно.

   
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163092/
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