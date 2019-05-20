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Общество
Сюжет: Крупные взятки (54)

Взятка 350 тысяч. Генпрокуратура сообщила подробности задержания сотрудника ГКНБ

Военной прокуратурой начато досудебное производство в отношении сотрудника ГКНБ по статье «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки» УК КР. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что 16 мая Военной прокуратурой начато досудебное производство по заявлению М.Ю. по факту вымогательства 350 тысяч сомов за прекращение уголовного преследования в отношении заявителя.

«Сотрудник ГКНБ Н.А. 15 мая инициировал встречу с заявителем и стал шантажировать наличием уголовного дела в отношении него по факту кражи из музея дорогостоящей картины и проверками. Кража была еще в 2013 году. За прекращение проверок сотрудник ГКНБ стал вымогать 350 тысяч сомов. 17 мая в кабинете директора музея при получении части взятки в сумме 50 тысяч сомов был задержан с поличным старший оперуполномоченный одного из управлений ГКНБ КР Н.А. Он водворен на гауптвахту Бишкекского гарнизона на время следствия», — сообщили в Генпрокуратуре.
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