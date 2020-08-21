В республиканском штабе сообщили, граждане каких стран могут въехать в КР

Республиканский штаб назвал перечень стран, чьи граждане могу въехать в Кыргызстан.
Уточняется, что в список вошли те государства, где наблюдается снижение случаев коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации.
Отметим, ранее правительство внесло изменения в свое распоряжение от 17 марта 2020 года о введении временного ограничения на въезд на территорию Кыргызской Республики граждан иностранных государств и лиц без гражданства.
В перечень вошли следующие страны:
1. Россия.
2. Грузия.
3. Азербайджан.
4. Армения.
5. Беларусь.
6. Казахстан.
7. Туркменистан.
8. Бельгия.
9. Австрия.
10. Великобритания.
11. Германия.
12. Ирландия.
13. Исландия.
14. Италия.
15. Латвия.
16. Литва.
17. Лихтенштейн
18. Люксембург.
19. Португалия.
20. Турция.
21. Швейцария.
22. Швеция.
23. Катар.
24. ОАЭ.
25. КНР.
26. Малайзия.
27. Южная Корея.
28. Пакистан.
29. Словения.
30. Кувейт.
31. Япония.