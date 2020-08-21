В республиканском штабе сообщили, граждане каких стран могут въехать в КР

Республиканский штаб назвал перечень стран, чьи граждане могу въехать в Кыргызстан.

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Уточняется, что в список вошли те государства, где наблюдается снижение случаев коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации.

Отметим, ранее правительство внесло изменения в свое распоряжение от 17 марта 2020 года о введении временного ограничения на въезд на территорию Кыргызской Республики граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

В перечень вошли следующие страны:

1. Россия.

2. Грузия.

3. Азербайджан.

4. Армения.

5. Беларусь.

6. Казахстан.

7. Туркменистан.

8. Бельгия.

9. Австрия.

10. Великобритания.

11. Германия.

12. Ирландия.

13. Исландия.

14. Италия.

15. Латвия.

16. Литва.

17. Лихтенштейн

18. Люксембург.

19. Португалия.

20. Турция.

21. Швейцария.

22. Швеция.

23. Катар.

24. ОАЭ.

25. КНР.

26. Малайзия.

27. Южная Корея.

28. Пакистан.

29. Словения.

30. Кувейт.

31. Япония.