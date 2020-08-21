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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В республиканском штабе сообщили, граждане каких стран могут въехать в КР

Республиканский штаб назвал перечень стран, чьи граждане могу въехать в Кыргызстан.

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Уточняется, что в список вошли те государства, где наблюдается снижение случаев коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации.

Отметим, ранее правительство внесло изменения в свое распоряжение от 17 марта 2020 года о введении временного ограничения на въезд на территорию Кыргызской Республики граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

В перечень вошли следующие страны:

1. Россия.

2. Грузия.

3. Азербайджан.

4. Армения.

5. Беларусь.

6. Казахстан.

7. Туркменистан.

8. Бельгия.

9. Австрия.

10. Великобритания.

11. Германия.

12. Ирландия.

13. Исландия.

14. Италия.

15. Латвия.

16. Литва.

17. Лихтенштейн

18. Люксембург.

19. Португалия.

20. Турция.

21. Швейцария.

22. Швеция.

23. Катар.

24. ОАЭ.

25. КНР.

26. Малайзия.

27. Южная Корея.

28. Пакистан.

29. Словения.

30. Кувейт.

31. Япония.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163059/
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