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Общество

В Бишкеке и Оше изъято более 29 тысяч бутылок нелицензионного алкоголя

В Бишкеке и Оше Налоговая служба изъяла более 29 тысяч бутылок алкогольной продукции без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, налоговики в городах Бишкеке и Оше выявили факт незаконного хранения спиртных напитков с целью их реализации без лицензии, а также с сомнительными акцизными марками и  не соответствующими диапазону емкостей.

По результатам рейдовых мероприятий в столице из нелегального оборота изъяли 13 тысяч 937 бутылок алкогольной продукции, в Оше — 15 тысяч 175 бутылок пива.

Напомним, что за последние семь месяцев из нелегального оборота изъято более 358 тысяч бутылок алкоголя на 39 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163011/
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