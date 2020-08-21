В Бишкеке и Оше изъято более 29 тысяч бутылок нелицензионного алкоголя

В Бишкеке и Оше Налоговая служба изъяла более 29 тысяч бутылок алкогольной продукции без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, налоговики в городах Бишкеке и Оше выявили факт незаконного хранения спиртных напитков с целью их реализации без лицензии, а также с сомнительными акцизными марками и не соответствующими диапазону емкостей.

По результатам рейдовых мероприятий в столице из нелегального оборота изъяли 13 тысяч 937 бутылок алкогольной продукции, в Оше — 15 тысяч 175 бутылок пива.

Напомним, что за последние семь месяцев из нелегального оборота изъято более 358 тысяч бутылок алкоголя на 39 миллионов сомов.