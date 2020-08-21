В Иссык-Кульской областной больнице построили туалет за 1,5 миллиона сомов

Новый туалет в Иссык-Кульской областной больнице, построенный за счет средств Фонда развития Иссык-Кульской области, введен в эксплуатацию. Об этом сообщила дирекция фонда на официальной странице в соцсетях.

По ее данным, стоимость строительства сооружения на восемь кабин составила 1,5 миллиона сомов. Подрядчиком выступила компания «ЭльШаадай».

Как сообщается, в стоимость проекта вошло строительство септика, самого здания туалета и подключение к системе водоснабжения. Установлен бойлер для горячей воды, три раковины и два писсуара.