В одном районе Бишкека на день отключат холодную воду

В четверг, 20 августа, в одном районе Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с 9.00 до 21.00 будет прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Суеркулова, Тыныстанова, Ахунбаева, рекой Ала-Арча, а также улицами Медерова, Радищева, Толстого, Жукеева-Пудовкина, Элебесова, Элебаева, Байтика Баатыра.

Причина отключения — строительно-монтажные работы подрядной компании.

Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.