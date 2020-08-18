11:43
USD 77.82
EUR 92.12
RUB 1.07
Общество

В одном районе Бишкека на день отключат холодную воду

В четверг, 20 августа, в одном районе Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с 9.00 до 21.00 будет прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Суеркулова, Тыныстанова, Ахунбаева, рекой Ала-Арча, а также улицами Медерова, Радищева, Толстого, Жукеева-Пудовкина, Элебесова, Элебаева, Байтика Баатыра.

Причина отключения — строительно-монтажные работы подрядной компании.

Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162767/
просмотров: 637
Версия для печати
Материалы по теме
На отключение воды вновь жалуются жители Чуйской области
Жители Чуйской области жалуются на отсутствие воды. Чиновники отмалчиваются
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
В Бишкекводоканале объяснили отключения воды в некоторых районах столицы
Жители Бишкека и Чуйской области жалуются на отсутствие воды
В селе Ленинском отключают и воду, и электричество
Проблемы с водой испытывают жители некоторых сел Кыргызстана
ЧС в Кыргызстане. В жилмассиве Бишкека нет воды
Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Российские врачи: У&nbsp;переболевших коронавирусом в&nbsp;легких развивается фиброз Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончался один человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
Бизнес
Новости технического развития Мобильного оператора&nbsp;О! Новости технического развития Мобильного оператора О!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay «Газпром Кыргызстан» временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay
Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников
Роботизированная хирургия в&nbsp;лечении рака мочеполовой системы Роботизированная хирургия в лечении рака мочеполовой системы
18 августа, вторник
11:39
Новости технического развития Мобильного оператора О! Новости технического развития Мобильного оператора О!
11:31
Выборы-2020. Члены партии «Ата-Журт» пополнили ряды «Мекеним Кыргызстана»
11:17
В Кыргызстане еще у трех медиков выявили COVID-19
11:15
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
11:13
В КР выявили 155 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 42 146