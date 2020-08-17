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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Активисты подарили российским врачам войлочные тапочки

В Бишкеке в одном из отелей состоялись проводы российских врачей, которые приезжали в Кыргызстан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Активисты подарили медикам на память войлочные тапочки и передали благодарственные письма от кыргызстанцев. Об этом 24.kg сообщила гражданский активист Алина Касенова.

«Я увидела пост одного из журналистов о том, что российские доктора уезжают к себе на родину. Журналист предлагал в качестве благодарности подарить врачам калпак. Позже мы списались в личном чате и решили подарить войлочные тапочки с замшевой подошвой, так как эта идея показалась более оригинальной», — рассказала активист.

По ее словам, их целью было проводить российских врачей с теплотой в душе, чтобы они поняли, что их приняли и полюбили. «Хотелось бы, чтобы в будущем они могли вернуться в нашу страну с приятными воспоминаниями», — отметила Алина Касенова.

«Мы собирали деньги на тапочки, но потом компания-производитель решила предоставить нам 62 пары бесплатно.  Помимо денег люди передавали слова признательности и пожелания врачам. Письма благодарности мы вложили в коробку с подарком», — заключила гражданский активист Алина Касенова.

Напомним, в рамках оказания гуманитарной помощи 23 июля в Кыргызстан прибыла группа медиков из Российской Федерации. В ее составе врачи-хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и другие специалисты с опытом лечения больных с коронавирусной инфекцией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162707/
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