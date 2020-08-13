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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Бишкекская ТИК зафиксировала первое нарушение участковой комиссии

Зафиксировано первое нарушение участковой избирательной комиссии. Об этом 24.kg сообщил председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

По его данным, члены УИК № 1063 приняли заявления избирателей об изменении избирательного адреса без прохождения ими биометрической идентификации. Это является нарушением законодательства. Однако члены УИК обработали их и передали для внесения по форме № 2 в список избирателей.

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На заседании ТИК принято решение досрочно прекратить полномочия председателя (члена) участковой избирательной комиссии А. Шимовой.

Напомним, что проверить себя в списке избирателей можно на госпортале www.tizme.gov.kg, а также на избирательном участке. При обнаружении ошибок до 19 сентября включительно можно обратиться в УИК для исправления. Также до этой даты можно подать заявление о смене избирательного адреса.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162473/
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