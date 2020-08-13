Когда волонтер становится родственником. О нелегких буднях добровольцев

В Кыргызстане нуждающимся пациентам с коронавирусом и внебольничной пневмонией большую поддержку по-прежнему оказывают волонтерские движения. Однако и им нужен отдых. После недель дежурств в больницах и стационарах добровольцы сами ушли в обсервацию. Но не перестали помогать.

Член волонтерского движения «Сообща» Айгуль Курбанбаева рассказала 24.kg о том, как добровольцы продолжают помогать и откуда берутся силы и ресурсы.

Просьб о помощи не стало меньше

После того как официальная миссия волонтерского движения прекратилась, молодые ребята сознательно изолировались от общества не несколько недель, чтобы не подвергать риску заражения как своих родных, так и окружающих людей.

Их телефоны не перестали разрываться от звонков: пациенты в больницах и стационарах привыкли обращаться к добровольцам, просили найти лекарства и медпринадлежности.

Фото из Instagram. Волонтерское движение «Сообща»

Я дала себе слово, что буду помогать им до того момента, пока не свалюсь с ног. Айгуль Курбанбаева

«Звонили в основном те, кому я лично помогала с едой, лекарствами. Они продолжали озвучивать свои нужды. В основном это те люди, которые не обеспечены деньгами, у которых нет родственников и никто не может их покормить. Я присматривала за двумя такими пациентами», — рассказывает волонтер.

Волонтер – вместо родственника

Добровольцы рассказывают, что у многих больных и нуждающихся в поддержке нет родных. Попадая в больницу, они остаются без присмотра и заботы.

«Медики не впускают посторонних людей к пациентам, но кто-то же должен им помогать. Тогда мы берем ответственность на себя: объясняем, что мы волонтеры, и просим внести нас в списки как ближайших родственников пациентов. Тогда нас уже пропускают к ним, правда, ненадолго. Я ухаживала за несколькими людьми, сидела с ними по 15-20 минут, разговаривала обо всем на свете — о погоде, планах на жизнь, здоровье. Ты привыкаешь к ним и на подсознательном уровне действительно думаешь, что они твои родные люди», — делится впечатлениями Айгуль Курбанбаева.

Медики тоже сообщают волонтерам о нуждах пациентов.

«Врачи звонят и диктуют список того, что необходимо в ближайшее время привезти больному», — отмечает волонтер.

Помощь на первом месте

Волонтеры рассказывают, что в такие моменты, когда тебе звонят на личный номер телефона и просят помочь, невозможно отказать.

«Ты не можешь сказать, что временно ушел в «отставку» и находишься на самоизоляции. Я приезжала и делала все, что в моих силах. Лекарства и еду находим сами, по знакомым, через социальные сети. Собираем также деньги на кровь для переливания», — рассказывает Айгуль.

Было легче, когда мы работали в стационарах, мы не знали имена пациентов и просто делали свою работу. А сейчас помогаем адресно, и к каждому больному привязываемся как к родному человеку. Айгуль Курбанбаева

Молодые люди после ухода в обсервацию приняли решение не сидеть сложа руки, а продолжать помогать и делать добрые дела. В отдаленные районы и труднодоступные населенные пункты они поставляют гуманитарную помощь, средства индивидуальной защиты, лекарства и пульсоксиметры.

Фото из Instagram. Волонтеры собирают и доставляют гумпомощь в отдаленные районы КР

Стационарам и обсервациям Бишкека помогают с питанием и водой, где-то предлагают помочь физическим трудом.

Добровольцы отмечают, что, попробовав себя в волонтерстве, ты начинаешь смотреть на жизнь совершенно по-другому и многое переосмысливать. Привычные вещи, посиделки с друзьями, походы в ночные клубы теряют смысл после того, когда ты увидел, что происходит изнутри медицинских учреждений и стационаров.