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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Заключивших сделку со следствием приговорили к штрафу

Свердловский районный суд Бишкека рассмотрел уголовное дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в отношении десяти обвиняемых. Об этом 24.kg сообщил начальник управления уголовного и гражданского судопроизводства Генпрокуратуры Кумарбек Токтакунов.

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По его словам, десять бывших чиновников и врачей приговорены к выплате штрафа. Все они ранее заключили соглашение со следствием.

«Лаборант Ирина Цопова, онколог Эмиль Макимбетов, бывший заведующий отделом безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Марат Бекенов, сотрудник Минздрава Канатбек Бектемиров, экс-судья Жапар Эрматов и адвокат Али Касымов приговорены к штрафу в размере 260 тысяч сомов. Начальника управления медико-санитарного обеспечения ГСИН Акылбека Асанова, врача ГСИН Фархада Атаходжаева, экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова и экс-министра внутренних дел Зарылбека Рысалиева приговорили к штрафу 300 тысяч сомов», — сказал Кумарбек Токтакунов.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162358/
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