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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия коммунистов Кыргызстана баллотироваться в парламент не будет

Партия коммунистов Кыргызстана баллотироваться в парламент не будет. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее данным, политорганизация отозвала своих уполномоченных представителей и уведомила Центризбирком о том, что от участия в кампании отказывается.

Таким образом, осталось 43 политобъединения, намеревающихся побороться за мандаты.

Предвыборная агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования. До 24 августа все документы, включая справку из банка о внесении избирательного залога в размере 5 миллионов сомов, должны быть представлены в Центризбирком.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162351/
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