Найти работу можно онлайн. Минтруда запустило специальный сайт

Подать заявку на регистрацию в качестве соискателя работы, ознакомиться с вакансиями теперь можно онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, ведомство разработало и запустило специальный сайт zanyatost.kg.

«На портале также можно получить консультации, ознакомиться с вакансиями по всей республике, оплачиваемым общественным работам, о профессиональном обучении, переобучении, повышении квалификации, пособии по безработице», — отметили в ведомстве.

На сайте можно пройти тесты по профессиональной ориентации. Это может помочь учащимся, стоящим перед выбором профессии. Работодатели в специальном разделе могут размещать свои вакансии.

Кроме того, на портале размещены контакты (адреса, номера телефонов, электронной почты) всех территориальных подразделений в сфере содействия занятости.