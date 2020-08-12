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Общество

Найти работу можно онлайн. Минтруда запустило специальный сайт

Подать заявку на регистрацию в качестве соискателя работы, ознакомиться с вакансиями теперь можно онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, ведомство разработало и запустило специальный сайт zanyatost.kg.

«На портале также можно получить консультации, ознакомиться с вакансиями по всей республике, оплачиваемым общественным работам, о профессиональном обучении, переобучении, повышении квалификации, пособии по безработице», — отметили в ведомстве.

На сайте можно пройти тесты по профессиональной ориентации. Это может помочь учащимся, стоящим перед выбором профессии. Работодатели в специальном разделе могут размещать свои вакансии.

Кроме того, на портале размещены контакты (адреса, номера телефонов, электронной почты) всех территориальных подразделений в сфере содействия занятости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162281/
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