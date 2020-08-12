В Кыргызстане еще у 14 медиков выявили COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке заразились 2 медика, в Оше — 1, в Ошской области — 3, Баткенской — 4, Джалал-Абадской — 2, Иссык-Кульской — 2.

За сутки выписали из стационаров с выздоровлением 7 медиков. Кроме того, из домашней самоизоляции выписали с выздоровлением еще 23 медицинских работников.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 981 медика, выздоровели — 2 тысячи 242.