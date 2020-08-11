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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Акварель против COVID-19. В галерее «Дубовый парк» открывается выставка

Благотворительная выставка-продажа #stopCovidКР Эмиля Насритдинова пройдет в галерее «Дубовый парк».

На выставке будут представлены работы, написанные с натуры, а также с фотографий, сделанных автором во время путешествий по Кыргызстану, США, Европе и Юго-Восточной Азии. Отдельный блок — работы со снимков фотографов Марата Сайранбаева, Ардака Токой уулу, Юрия Боянина, Дмитрия Архипова и Пола Фрайера.

Большинство из представленных картин написаны весной-летом этого года, в период эпидемии и самоизоляции. По словам автора, именно акварельная терапия во многом помогла ему пережить сложный период.

В это же время родилась идея создания благотворительной выставки, чтобы акварельная терапия помогла и другим заболевшим. Все вырученные средства будут направлены на счет Ассоциации выпускников программы Фулбрайт в Кыргызстане для борьбы с COVID-19.

Выставка пройдет 15-22 августа. Посещение по предварительной записи с соблюдением санитарных требований. Телефоны для регистрации: 0312662343, 0707189497.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162141/
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