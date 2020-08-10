На пике Ленина стартовала двухнедельная кампания по сбору мусора

На пике Ленина стартовала двухнедельная кампания по уборке бытового мусора. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

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Уточняется, что доноры выделили $17 тысяч 620. Средства направят на питание, проживание и оплату услуг альпинистов-гидов, транспортировку собранного мусора с пика на мусорный полигон в селе Дароот-Коргон, а также на покупку мешков, перчаток и другого необходимого снаряжения.

«В результате альпинистского туризма на пике Ленина образовалось огромное количество бытового мусора, который накапливался с советских времен. Была поставлена задача организовать сезонную уборку мусора, обеспечить поддержание надлежащего санитарного состояния лагерей и организацию контроля за экологической ситуацией», — отметил глава ассоциации туроператоров Владимир Комиссаров.