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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Граждане Кыргызстана, находящиеся за рубежом, не могут помогать партиям

Помочь партиям, участвующим в выборах, кыргызстанцы, находящиеся за рубежом, не могут. О правовой коллизии сообщил экономист Азамат Акенеев.

Он отметил, что из-за несовершенства избирательного законодательства, бюрократических банковских процедур, направить деньги в любой другой валюте на партийные счета, открытые в сомах, не получится.

Уполномоченные ЦИК «Айыл Банк» и РСК не осуществляют конвертацию.

«Избирательный залог надо внести в установленные сроки. Какие-то партии из-за этого не смогут принять участие в выборах. Почему бы сейчас, пока банк не раскачается, не разрешить партиям открыть счета в других банках, которые делают конвертацию. В законе нет ограничений на открытие нескольких избирательных счетов», — считает эксперт.

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Член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева пояснила, что «Айыл банк» и РСК выбрала не ЦИК. «ЦИК ведет переговоры с уполномоченными банками, чтобы разрешить эту проблему и чтобы наши граждане за рубежом могли вносить взносы тем партиям, кому они пожелают. Я лично надеюсь, что вопрос будет решен. Относительно того, что уполномоченными банками выбраны два государственных, связано даже не с тем, что так проще проводить мониторинг избирательных фондов и не столько с тем, что частные банки не имеют опыта работы с избирательными фондами, сколько с тем, что вряд ли частным банкам интересно заморачиваться с необходимостью еженедельно представлять отчеты о движении средств по избирательным фондам партий», — отметила она.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов, комментируя механизм перевода пожертвований на спецсчета политорганизаций, участвующих в избирательной кампании, предупредил: платежи могут приниматься только с реквизитами вкладчика. Никаких анонимных перечислений. Это запрещено законом.

ЦИК напоминает, что агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования. Ни одна партия с датой проведения собрания еще не определилась.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162005/
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