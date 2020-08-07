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Общество

Пьяный водитель протаранил будку охранника. Уголовное дело прекратили

В отношении водителя внедорожника, который врезался в будку охранника и напал на сотрудника службы безопасности, прекратили уголовное дело. Об этом сообщают в Первомайском районном суде.

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Уточняется, что решение приняли из-за того, что стороны пошли на мировую и претензий друг к другу не имеют.

Напомним, что 6 июня в Бишкеке пьяный водитель Toyota Land Cruiser врезался в будку охранника и напал на сотрудника службы безопасности. Нарушитель скрылся с места происшествия. Его задержали в Кеминском районе.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161929/
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