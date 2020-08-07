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Общество

Комитет гражданского контроля обеспокоен судебными онлайн-процессами

Комитет гражданского контроля обеспокоен судебными процессами, которые проводят онлайн. По этому поводу комитет обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

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Юристы обращают внимание на вопиющее и грубое нарушение статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

«Сегодня мы становимся свидетелями того, что даже обвиняемые, потерпевшие и адвокаты перестали допускаться на судебные заседания. Так называемые онлайн-суды на самом деле являются простым транслированием действий судьи при отсутствии доступа к трансляции выступления обвиняемых и адвокатов. Это не онлайн-суд. Трансляция по телевизору речи судьи не является судебным заседанием. Статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит, что все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право присутствовать при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему», — говорится в обращении.

Комитет призывает главу государства вернуть страну в правовое поле и прекратить грубые нарушения прав человека.

«Требуем от Верховного суда обеспечить полноправное участие и полноценный доступ всех участников процессов к судебным заседаниям», — подчеркнули юристы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161905/
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Комитет гражданского контроля обеспокоен судебными онлайн-процессами