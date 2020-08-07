В Кыргызстане начался второй тур приема документов в колледжи

В Кыргызстане сегодня начался второй тур приема в колледжи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в связи с эпидемиологической ситуацией прием проводится онлайн. Абитуриенты регистрируются в специально разработанной МОН КР системе.

Для регистрации необходимо выбрать колледж, специальность, подать заявление. Потом, заполнив необходимые поля, прикрепить отсканированные свидетельство или аттестат и фотографию. Нажать «Зарегистрировать».

Оригиналы документов студентам нужно будет предоставить в спузы в начале учебного года.