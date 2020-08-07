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Общество

В Кыргызстане открылся сезон охоты на сурка

В Кыргызстане открылся сезон охоты на сурка. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, соответствующий приказ подписал директор ведомства Мирслав Аманкулов.

Охотничий сезон продлится до 1 сентября. «Мероприятия проводятся для рационального использования ресурсов сурка, его охраны, воспроизводства и упорядочения проведения добычи на территории Кыргызстана», — отмечает пресс-служба ведомства.

На территории Кыргызстана обитает три вида сурка: сурок серый, сурок красный и сурок Мензбира, занесенный в Красную книгу. Общая численность этих грызунов в КР — 341 тысяча 425, из них сурка Мензбира — 12 тысяч 458.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161856/
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