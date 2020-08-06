Выборы-2020. За преждевременную агитацию «Чон казату» вынесено предупреждение

Партия «Чон казат» получила предупреждение от ЦИК за преждевременную агитацию. Решение принято сегодня на заседании.

По словам уполномоченного представителя политорганизации Азамата Турдалиева, агитацию раньше времени начало одноименное объединение, не имеющее отношение к партии. Эти доводы не убедили членов избирательной комиссии.

ЦИК напоминает, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.