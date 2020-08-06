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Общество

Процедуру восстановления водительских удостоверений и номерных знаков упростили

Фото Sputnik Кыргызстан. Водительские удостоверения

Процедуру восстановления водительских удостоверений и номерных знаков упростили. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, из перечня справок исключили несколько документов, которые до этого были необходимы:

  • справку, выданную территориальным подразделением уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения по месту утери регистрационного знака автотранспортного средства или по месту нахождения авто в случае утери государственных номерных знаков;
  • справку уполномоченного госоргана в сфере безопасности дорожного движения об отсутствии лишения права на управление автомототранспортными средствами.

Для восстановления утерянного водительского удостоверения достаточно предоставить паспорт, справку о состоянии здоровья в форме 083/у, свидетельство об окончании автошколы и личную карточку водителя.

Для восстановления утерянного государственного номерного знака нужно предоставить паспорт владельца авто и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161749/
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