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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)

Новый учебный год начнется традиционно 1 сентября. Но решение о формате проведения учебного процесса будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в стране и решений Минздрава и местных властей, сообщили в Минобразования.

«В настоящее время при ведомстве работает экспертно-консультационный совет, состоящий из практиков-педагогов, экспертов и управленцев. Анализируется опыт дистанционной формы обучения как Кыргызстана, так и других стран. Исходя из анализа данных будут предложены несколько вариантов, в которых учтут возрастные особенности детей, выпускные классы (9-е и 11-е), а также безопасность учащихся и педагогов», — сообщили 24.kg в Минобразования.

Напомним, что четвертая четверть 2019/2020 учебного года прошла в онлайн-режиме. Многие родители и учителя критиковали уроки на удаленке и сейчас предлагают вернуться к традиционному режиму, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, за какой режим уроков вы выступаете.

Какой формат обучения в школе поддерживаете вы?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161406/
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