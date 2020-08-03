Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)

Новый учебный год начнется традиционно 1 сентября. Но решение о формате проведения учебного процесса будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в стране и решений Минздрава и местных властей, сообщили в Минобразования.

«В настоящее время при ведомстве работает экспертно-консультационный совет, состоящий из практиков-педагогов, экспертов и управленцев. Анализируется опыт дистанционной формы обучения как Кыргызстана, так и других стран. Исходя из анализа данных будут предложены несколько вариантов, в которых учтут возрастные особенности детей, выпускные классы (9-е и 11-е), а также безопасность учащихся и педагогов», — сообщили 24.kg в Минобразования.

Напомним, что четвертая четверть 2019/2020 учебного года прошла в онлайн-режиме. Многие родители и учителя критиковали уроки на удаленке и сейчас предлагают вернуться к традиционному режиму, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, за какой режим уроков вы выступаете.