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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Минобразования отказались от требования единой школьной формы

Министерство образования и науки приняло решение не предъявлять требования к ношению единой школьной формы в общеобразовательных организациях. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы ведомства Нурлан Омуров.

По его словам, все школы должны выполнять это решение, независимо от форм собственности.

Он отметил, что сейчас совместно со службами санитарно-эпидемиологического надзора и органами местной власти проводится мониторинг и анализ каждой школы для определения формата обучения — то есть традиционного или дистанционного.

«Информация о формате обучения, списки школ, уточненные данные учащихся будут собраны до 10 августа. С 1 августа школы начали прием документов будущих первоклассников», — отметил Нурлан Омуров.

Замминистра добавил, что районным управлениям образования поручено совместно с местными властями и спонсорами обеспечить нуждающихся детей телевизорами и сотовыми телефонами для дистанционного обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161672/
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