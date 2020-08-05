Выборы-2020. До финала не дошли: тандем Текебаева и Сариева распался

Тандем партий «Ата Мекен» и «Акшумкар» распался. Экс-премьер-министр Темир Сариев вышел из альянса. Информацию 24.kg подтвердили в политсовете социалистов.

Сами лидеры политобъединений распад пока не комментируют. Останутся ли в «Ата Мекене» другие члены распавшегося тандема, пока неизвестно.

Эксперты полагают, что причиной разногласий стали финансовые вопросы. Известно, что Темир Сариев ведет успешный бизнес, у Омурбека Текебаева денег нет. Очевидно, что первый отказался возложить все предвыборные расходы, а они вполне ощутимые, на себя.

Напомним, две старейшие партии страны «Ата Мекен» и «Акшумкар» объединились, чтобы тандемом участвовать в предстоящих парламентских выборах — 2020. 5 июня лидеры политорганизаций Омурбек Текебаев и Темир Сариев подписали соответствующую декларацию.

В новый союз политиков также вошли Жанар Акаев (партия «КЛДП»), Рыскелды Момбеков от группы социал-демократов, Тилек Токтогазиев (общественное движение «Жаны Дем»), Азамат Темиркулов от Коалиции зеленых сил.