Партии «Ата Мекен» и «Акшумкар» идут на выборы-2020 тандемом

Сегодня стало известно о том, что две старейшие партии страны «Ата Мекен» и «Акшумкар» объединились, чтобы тандемом участвовать в предстоящих парламентских выборах-2020. Лидеры политорганизаций Омурбек Текебаев и Темир Сариев подписали соответствующую декларацию.

В новый союз политиков также вошли Жанар Акаев (партия «КЛДП»), Рыскелды Момбеков от группы социал-демократов, Тилек Токтогазиев (общественное движение «Жаны Дем»), Азамат Темиркулов от Коалиции зеленых сил.

В документе говорится о стратегическом сотрудничестве и целях, которые перед собой ставит обновленное политическое объединение.

«Наш альянс — это не только предвыборный проект. Да, мы идем на выборы единым фронтом и будем участвовать в таком формате в избирательных кампаниях всех уровней. Вопрос в том, для чего мы хотим оказаться во власти. Мы объединяемся под слоганом «Жаны Дем» («Новая сила»). Наша цель — обновление политических сил, способное вдохнуть новые силы в наш Кыргызстан. Мы рассчитываем на конструктивное сотрудничество со всеми политическими партиями и гражданским обществом», — говорится в обращении.

В ближайшее время политический альянс обещает презентовать дорожную карту конкретных действий по изменениям в Кыргызстане.

Ставку «Ата Мекен» делает на прогрессивную молодежь и опыт. В списке партии будут новые лица, которые смогут реально сдвинуть ситуацию и начать путь к развитию страны.

У нас есть не только политическая воля проводить реальные изменения в стране, но и четкое видение, какие административные и организационные действия нужно предпринять, чтобы их осуществить.

«Кыргызская Республика стоит перед выбором. Мы можем окончательно оказаться отброшенными на периферию мирового развития. А можем стать самодостаточной страной, где у граждан есть не только перспективное будущее, но и достойное настоящее. Для этого необходимо использовать период экономического спада для проведения радикальных изменений по всем направлениям — от системы управления до систем здравоохранения и образования. Наша страна нуждается в реформаторском «блицкриге», результаты которого кыргызстанцы должны ощутить уже в следующем, 2021 году», — говорится в декларации.

«Другой вопрос, каковы шансы у обновленной «Ата Мекен» занять такое количество кресел в Жогорку Кенеше, чтобы иметь возможность влиять на принятие государственных решений как можно эффективнее. До сегодняшнего дня многие эксперты, специализирующиеся на политической тематике, прогнозировали результат для социалистов на уровне парламентских выборов 2015 года. Тогда «Ата Мекен» получил 11 мандатов. Сегодняшнее усиление рядов партии за счет новых лиц может добавить партии голоса избирателей. Особенно той части, которая уже сформировала запрос на изменения в стране», — отмечают социалисты.

По данным инсайда, в новое объединение придут еще несколько ярких политических фигур.