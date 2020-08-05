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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Российские медики: Кыргызские врачи хорошо освоили лечение COVID-19

Кыргызские медики хорошо освоили лечение COVID-19. Об этом заявил замминистра здравоохранения Башкортостана Евгений Кустов.

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Группа российских врачей во главе с ним побывала практически во всех регионах страны.

«Мы посетили нуждающиеся медучреждения в Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областях, а также в городах Оше и Бишкеке. Мы дали рекомендации по правильному проведению противоэпидемических мероприятий. Однако заметили, что кыргызские врачи освоили лечение COVID-19 очень хорошо. В медучреждениях, которые мы посетили, было достаточно лекарств и медицинского оборудования», — рассказал медик.

Евгений Кустов подчеркнул, что, несмотря на замедление эпидемиологической ситуации, некоторые ограничительные меры следует продолжать. Людям, которые вылечились от болезни, рекомендуется носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать людных мест и помнить о личной гигиене.

Напомним, в рамках оказания гуманитарной помощи 23 июля в Кыргызстан прибыла группа медиков из Российской Федерации. В ее составе врачи-хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и другие специалисты с опытом лечения больных с коронавирусной инфекцией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161621/
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