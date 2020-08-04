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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Штрафы на шесть миллионов выписаны предпринимателям Кыргызстана за три месяца

С момента возобновления экономической деятельности в стране (с 1 мая) предпринимателей оштрафовали на 5 миллионов 780 тысяч сомов. Об этом на брифинге сообщил замдиректора департамента госсанэпидемнадзора Асылбек Сыдыканов.

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По его словам, на сегодня ответственные органы проверили 23 тысячи 753 объекта предпринимательской деятельности, в основном это общепиты и транспорт.

«В результате проверок составили 3 тысячи 365 протоколов о санитарных нарушениях, выдали 13 тысяч 192 предписания и вынесли 925 постановлений», — проинформировал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161539/
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